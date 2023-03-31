«Все держится на сексе»: певица Натали поделилась секретами шоу-бизнеса

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По словам артистки, любая женщина в шоу-бизнесе может стать жертвой и впасть в зависимость.

Певица Натали (Наталья Рудина) заявила, что в российском шоу-бизнесе все держится только на сексе. Об этом она рассказала «Экспресс-газете».

По словам знаменитости, сцена, собственно, и воспитала всю сексуальность, а работа артиста заключается в его теле. Более того, она призналась, что была очень скромной девочкой и всегда думала, что мужчинам нужен только секс, так как в истории ее семьи доминировала агрессия к мужскому полу именно из-за темы секса.

Также она добавила, что, выйдя на сцену, смогла побороть ненависть к мужчинам и стала лучше одеваться.

«Сцена держится на сексе, на обмене сексуальной энергетикой. В моем случае публика — это мужчина, а я — женщина. Эту тему я изучала психологически, научно. И могу быть в ней даже экспертом», — говорит Натали.

Она призвала женщин не использовать свою сексуальность в целях корысти и объяснила, что из-за неправильного применения «таланта сексуального завоевания» абсолютно любая девушка может стать жертвой и впасть в зависимость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Натали нашла мистику в смерти своего продюсера.