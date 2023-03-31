Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ

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Глава государства проводит заседание Совета безопасности, где решаются важнейшие вопросы.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции основных направлений внешней политики РФ. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России.

По словам главы государства, того потребовали кардинальные изменения в международной жизни.

«Представленная Концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам», — заявил Путин.

В частности, в концепции говорится о том, что в целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, так как американский курс — главный источник антироссийской политики. Большая самостоятельность от Соединенных Штатов должны благоприятно сказаться на безопасности и благополучии европейских стран.

«Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, играющей уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества», — говорится в сообщении.

Более того, Российская Федерация может использовать ВС РФ для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников.

Также Россия намерена активно развивать сотрудничество во всех сферах с союзниками и партнерами. В частности, развивать отношения с Китаем, Индией, Латинской Америкой, Африкой и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков назвал главную тему совещания Путина с Совбезом.