«Молюсь за тебя»: Филипп Киркоров трогательно поздравил Селин Дион

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Поп-король российской эстрады рассказал, за что больше всего любит иностранную звезду.

Филипп Киркоров близко дружит не только с соотечественниками, но и с артистами мирового масштаба. Он хорошо общается с канадской певицей Селин Дион. Сегодня артистка отмечает день рождения: ей исполнилось 55 лет. Киркоров поздравил именинницу и опубликовал их совместное фото в Instagram*. Поздравление для Дион певец написал на родном языке исполнительницы.

«Лучший голос всех времен! Твоя музыка заставляет биться миллионы сердец! Для меня большая честь знать тебя. Люблю тебя, молюсь за тебя, желаю тебе всего самого наилучшего. С днем рождения! Искренне твой, Филипп», — написал поздравление Киркоров.

К поздравлению Киркорова присоединились и его подписчики, которые решили по примеру артиста написать поздравления на английском языке.

Киркоров поздравил Дион с днем рождения. www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Kabik Photography/Med

Прежде российский артист говорил о том, что очень хочет записать совместную композицию с Дион, но, к сожалению, в ближайшее время его мечтам не суждено сбыться. Дело в том, что певица почти не выходит в свет из-за тяжелой болезни. В конце 2022 года она призналась, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Леди мучается от сильных болей. Пришлось даже отменить гастрольный тур, расписанный на весь 2023 год.

Пока что нет информации, вернется Дион на сцену после лечения или нет. В запущенных случаях ее болезнь может приковать больного к постели. Никто из окружения артистки не открывает информацию о прогрессивности недуга.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Ангелина Вовк раскритиковала Киркорова за эпатажное поведение на сцене.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.