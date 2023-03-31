Штучный товар: Роналду прокатился на самом мощном в истории Bugatti Centodieci

Роналду проехал по Мадриду на Bugatti Centodieci за 10 миллионов евро

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Joaquim Ferreira; 5-tv.ru

Примечательно, что такую машину имеют всего десять человек в мире.

Криштиану Роналду прокатился по Мадриду на роскошном авто стоимостью 10 миллионов евро. Это невероятный и умопомрачительный Bugatti Centodieci — самый мощный в истории. Он разгоняется с места до 100 километров в час всего за 2,4 секунды.

Помимо легендарного футболиста, такой машиной в мире владеют еще девять человек. Centodieci в переводе с итальянского — число 110. Лимитированную серию выпустили к 110-летию Bugatti.