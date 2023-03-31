Ловкий трюк: страховщики нашли новую лазейку, чтобы не платить водителям

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В свои схемы они подключили чат-боты. Как это работает? И как не попасться на недобросовестность страховой компании?

Страховые компании нашли новую лазейку, чтобы не платить автомобилистам. Для этого используются чат-боты. Недобросовестную практику выявила служба финансового уполномоченного.

Так, страховщики на своих официальных сайтах и по горячим линиям настойчиво предлагают клиентам направлять свои претензии через чат-боты. Однако такие жалобы никак не фиксируются, позже в страховых компаниях заявляют, что никаких претензий не получали.

Поэтому юристы настоятельно рекомендуют чат-ботами не пользоваться и напоминают, что жалобы, по правилам, нужно вручать под роспись, либо отправлять заказным письмом или электронной почтой на адрес, указанный на официальном сайте.