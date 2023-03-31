Торговцы воздухом: как не стать жертвой инфоцыган, заплатив сотни тысяч рублей

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Россияне все больше интересуются дорогостоящими онлайн-курсами, авторам которых не всегда можно доверять. В итоге люди попадают на кредиты и идут в суд. Как не стать жертвой инфоцыган?

В России растет спрос на услуги всевозможных коучей и бизнес-тренеров. Но далеко не всем интернет-наставникам можно доверять. Так, в Новосибирске 20-летняя бьюти-блогер обещает клиентам баснословные прибыли и красивую жизнь. Люди берут гигантские кредиты, чтобы оплатить чудо-курсы, а в результате остаются без знаний и с долгами. Все подробности расскажет корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

Арина в свои 23 года мечтала проводить бизнес-встречи в модных заведениях столицы Сибири. Но на деле часами сидит в коридорах суда в ожидании очередного заседания. Она обратилась с иском к Ирине Кесаевой — популярному коуч-блогеру из Новосибирска. За 350 тысяч рублей та обещала Арине раскрыть секрет, как построить успешный бизнес в бьюти-сфере.

«У нас на курсе 25 созвонов с тобой должно быть. Связь 24 на 7. Я буду доводить тебя до результата! То есть моя задача — привести тебя за 2,5 месяца к миллиону. Вишенка на торте — это договор, где Ирина обещала вернуть деньги, потраченные на курс, всем, у кого не получится результата», — рассказала пострадавшая Арина Гайдай.

В социальных сетях 20-летняя Ирина Кесаева рассказывает свою историю Золушки. В прошлом — простой мастер по бровям. Сегодня — успешный предприниматель, который учит зарабатывать миллионы. Правда, наставником она становится не для всех, а только для платежеспособных клиентов. Стоимость работы эксперта — от 60 до 350 тысяч рублей. Кесаева уверяет, что деньги сегодня можно делать из воздуха.

«Я притягиваю деньги! Даша на разборе заработала 130 тысяч, друзья мои!» — вселяла доверие она.

Это девушка, которая снялась в ролике, якобы ничего не платила бизнес-тренеру. Ей повезло заработать такую сумму сразу же после бесплатной онлайн-встречи. А вот Арина ушла в большой минус после таких уроков. Ей пришлось взять кредит на курс. Выплачивает до сих пор. Материалы, которые девушка получила от наставницы, оказались бесполезными. Арина получила доступ к примитивным онлайн-урокам. Всю ту же информацию она могла найти в интернете. Причем, бесплатно. Кроме того, наставник в какой-то момент перестала отвечать на звонки и сообщения. Мы связались с бизнес-тренером. Но 20-летний коуч сразу же отправила нас к своим адвокатам.

«У Ирины такая позиция, что я дала 94 урока, эти уроки были открыты, эти уроки были пройдены Ариной, то есть получается фактически я предоставила все необходимую информацию, как было мною заявлено, поэтому не понимаю, зачем мне еще и деньги возвращать», — пояснил юрист Вазген Назарян.

Предприниматели с большим опытом уверяют, что верить обещаниям таких наставников не стоит. Легких денег не бывает. Считают, что невозможно обучить человека искусству предпринимательства.

«Если вы испытываете неопределимое желание купить какие-то курсы или найти себе коуча, наставника, бизнес — это не ваше. Вы неминуемо разоритесь и потеряете все. Останетесь с кредитами и долгами. Это создаются секты. Вокруг каждого инфоцыгана создается секта. Людей, которые на него смотрят восхищенными глазами и которых раздевают в ноль», — объяснил председатель Российского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Несостоявшаяся клиентка Кесаевой готова пройти все судебные процессы. Как минимум, хочет посмотреть своему бизнес-тренеру в глаза. Но наставница даже в суд не приходит. Хотя сейчас блогер в статусе ответчика. Но зато продолжает активно вести социальные сети.

Арина нашла пострадавших из других городов. Девушка надеется, что в ближайшее время они последуют ее примеру и тоже обратятся с иском в суд.