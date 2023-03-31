В Израиле протестующие неожиданно для всех поддержали судебную реформу

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После акций противников реформу поставили на паузу. Что теперь будут делать власти страны?

Около 30 тысяч человек вышли на митинг в Израиле. В отличие от предыдущих акций, эта прошла в поддержку судебной реформы и ее инициатора — премьера Биньямина Нетаньяху. Демонстранты призывают принять новый закон. По отношению к ним полиция была достаточно лояльна, обошлось без стычек, даже когда митингующие перекрыли крупнейшую автомагистраль Тель-Авива.

Действующее правительство уже объявило о том, что судебная реформа поставлена на паузу после продолжительных и ожесточенных митингов противников. Реакции на нынешнюю демонстрацию пока не последовало.