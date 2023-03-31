Новый план: в ЕС заявили о готовности отправить «миротворцев» на Украину

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На данное заявление уже отреагировал Дмитрий Песков. Что думают в Кремле?

ЕС готов обсуждать отправку так называемых миротворцев на Украину. Недавно Запад задумывался о том, нужно ли поставлять летальное оружие, а теперь предлагает украинцам снаряды с ураном и целые военные отряды. Такими наблюдениями поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также он сообщил, что Европа приблизилась к опасной черте.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заявил политик.

В Кремле тему с миротворцами считают потенциально очень опасной.

«На это важно обратить внимание. Если речь идет о серьезных переговорах, то это потенциально опасное обсуждение. Подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема», — отреагировал на заявление Орбана представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле высказали отношение к белорусскому и китайскому планам перемирия на Украине, озвученными ранее лидерами государств. Власти России считают неуместным сравнивать два предложенных варианта.