Песков назвал главную тему совещания Путина с Совбезом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Заседание назначено на 31 марта. Какие вопросы сегодня важнее всего решить?

Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза 31 марта. На повестке дня — обсуждение новой Концепции внешней политики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел [Сергея] Лаврова о новой Концепции внешней политики РФ. Планируется где-то после 14:00 это совещание, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, а также поручил провести в Москве международный форум «Россия».