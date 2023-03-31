Чудо-оружие не помогло: Чехия указала на заблуждение в эффективности танков Leopard

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Между тем западная страна также отметила, что материальные и финансовые возможности у партнеров для поддержки Украины на исходе.

Танки Leopard, которые так щедро жертвует Европа Украине, не помогут. Об этом заявил бывший начальник Генштаба ВС Чехии Йиржи Шедивы. По его словам, Запад преподносит эти танки как чудо-оружие, однако в других операциях они не показали ожидаемой эффективности.

Также он добавил, что из-за длительной транспортировки большая часть военных машин может прибыть только к лету, когда будет уже поздно. Это в очередной раз ставит под вопрос целесообразность многомиллиардных поставок на Украину, которые, кстати, скоро могут прекратиться.

Чешский генерал поделился мнением, что материальные и финансовые возможности для поддержки у небольших государств уже на исходе.