У Киево-Печерской лавры появились подстрекатели с Майдана

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; 5-tv.ru

Они уже успели поругаться с верующими и проскандировать лозунги против России. Какая у них цель?

В Киево-Печерской лавре появились провокаторы. Молодые спортивные парни, очень похожие на тех самых титушек, которые были подстрекателями на Майдане, организовано приехали к воротам обители, начали пререкаться с верующими и скандировать антироссийские лозунги и прославлять ВСУ.

Цель одна — спровоцировать конфликт и драку, что бы могла вмешаться полиция. Хотя официально киевская власть заявляет, что силового захвата Лавры не будет.