Шутки природы: Луганск и Донецк замело снегом перед 1 апреля

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Синоптики отмечают, что таких сильных осадков не было за всю зиму.

Снегом завалило Луганскую и Донецкую республики. По словам синоптиков, такого сильного снегопада не было за всю зиму. Под тяжестью мокрого снега падают деревья и рвутся электрические провода. Из-за погодных аномалий несколько районов в регионах остались без света, отопления и водоснабжения. Ремонтные бригады работают в авральном режиме.

Движение на дорогах затруднено. Сообщается о десятках аварий. При этом снег продолжает идти и, согласно прогнозам, такая погода продлится, как минимум, сутки.