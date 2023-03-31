В Кремле ответили на появление петиции на сайте Зеленского о ядерном оружии на Украине

Песков: петиция о ядерном оружии на Украине говорит об опасной тенденции

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Под заявлением собирают подписи с целью разместить ядерные боеприпасы на территории Незалежной. Что будет дальше?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал петицию о необходимости размещения ядерного оружия на территории Украины. Заявление появилось на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Представитель Кремля отметил, что не стоит относиться ко всем заявлениям серьезно, так как актуализация этой темы — это не новый элемент. Об этом Зеленский говорил еще два года назад на Мюнхенской конференции.

«И это опасная тенденция. И это гипотетическая опасность, на которую Россия не может не обращать внимания», — объяснил Песков.

На данный момент опрос прошли более 140 человек, а у автора инициативы осталось еще 92 дня, чтобы собрать 25 тысяч согласий, которые необходимы для рассмотрения документа главой государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Лукашенко заявил о переговорах с РФ по возврату ядерного оружия.