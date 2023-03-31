Создано с любовью: прошла премьера сериала «Актрисы» Федора Бондарчука

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Картина снята по сценарию Паулины Андреевой. Это не первая ее совместная работа с режиссером.

Закрытая премьера сериала «Актрисы» прошла 30 марта 2023 года в столичном зале «Октябрь». Это проект от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Режиссером выступил Федор Бондарчук, а автором сценария — Паулина Андреева, которая работает в кино уже не только как актриса.

На светское мероприятие следовало явиться строго по дресс-коду: total black. А вместо привычной красной дорожки для звездных гостей проложили бирюзовую. И вот в своих черных роскошных нарядах перед журналистами предстало большое количество знаменитостей, которых нечасто увидишь на публике: Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Кристина Асмус, Екатерина Варнава, Егор Дружинин и другие. Некоторые из них сами снялись в сериале, а другие пришли поддержать коллег. Певица Лолита, сыгравшая одну из ролей, пропустила премьеру, предпочтя музыкальную премию «Нового Радио», которая прошла тем же вечером. По признанию самой артистки, на том мероприятии она чувствует себя намного спокойнее.

«Я не знаю, какая будет реакция на премьере. А вдруг не понравится мое участие», — поделилась Лолита.

Стоит заметить, что артистка очень критично относится к своему актерскому дебюту, это ее первая драматическая роль. Тем не менее, коллеги по цеху восхищены талантом певицы и уже ждут от Лолиты новых ролей.

«Она очень тонкий и очень нежнейший человек с такой подвижной нервной системой. Было бы хорошо, если бы увидели, как она готовилась к кадру. Особенно, где надо было сыграть чувства драматические <> Лолита абсолютно прекрасная актриса. И я уверен, что зрители это оценят», — поделился своим мнением актер Игорь Золотовицкий, партнер Лолиты по съемочной площадке.

Сериал рассказывает о закулисной жизни трех актрис, борющихся за свое место под солнцем. Картина разрушает стереотипное мнение о представителях актерской профессии, которых многие привыкли видеть инфантильными и беззаботными людьми, привыкших только почивать на лаврах и купаться в зрительской любви и внимании. На протяжении сериала героиням приходится сталкиваться с различными трудностями: завистью, разочарованиями, страхами.

«Меня иногда спрашивают: «А кем ты работаешь?» Я отвечаю: «Актриса». В ответ слышу: «А, понятно все с тобой». И сразу так обидно, потому что я же понимаю, что стоит за профессией», — с горечью рассказала одна из исполнительниц Елена Николаева.

Это не первая совместная работа Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в тандеме — в 2020 году вышел сериал «Псих», который широко обсуждался публикой. И вновь зрители смогут погрузиться в творческий мир создателей картины. В начальных эпизодах действие проходит в театре, под которым очень легко распознать МХТ им. Чехова. Спокойно начинающаяся первая серия заканчивается неожиданным поворотом. И как под гипнозом хочется смотреть следующие и следующие эпизоды.

«Я актриса. И вы можете быть уверенными в том, что это кино создавалось с большой любовью к актерам и с уважением к профессии», — поделилась Паулина Андреева.

Пользователи интернета могут посмотреть сериал уже сейчас, подписавшись на цифровой видеосервис компании «Ростелеком» Wink и «Кинопоиск».

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