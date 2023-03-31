Это шантаж?! Муж Алексы обнародовал переписку с незнакомкой, которую обнимал в ночном клубе

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Молодой человек уверяет, что его жестоко подставили, а он себя в обиду не дал.

Супруг певицы Алексы Вячеслав Дайчев обнародовал переписку с брюнеткой, в объятиях которой его застали в одном из ночных клубов столицы. Так известный фитнес-тренер решил доказать общественности, что его подставили и пытались шантажировать, рассказывает издание StarHit.ru.

По версии молодого человека, в питейном заведении к нему подошли две девушки: одна из них нырнула к нему в объятия, другая быстро фиксировала горячие кадры на камеру. А после, раздобыв козырь, звездного мужа начали разводить на деньги.

И если верить Вячеславу, дамам он в этой переписке подыгрывал: просил не отправлять фото Алексе, предлагал для начала откупиться 50 тысячами в рублях и требовал серьезных гарантий.

«А где гарантии, что я заплачу, а вы потом эти фото не пришлете моей жене?» — пишет им тренер.

«150 тысяч и, конечно, все удалим, забудем и еще будем тренироваться по твоей программе. Даже купим», — обещают девушки.

Итог этой беседы, по словам Вячеслава Дайчева, закончился его визитом в полицию. Мужчина написал на предполагаемых шантажисток заявление и предоставил скрин переписки. Фитнес-тренер надеется, что наказания девушкам за вымогательство избежать не удастся.

«Данная ситуация пабликами только усугубляет положение этих дам… Впредь, конечно, на пушечный выстрел никого не подпущу — даже тех, кто хочет сказать, какие классные у нас тренировки», — цитирует издание мужчину.

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