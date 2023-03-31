«Докажите, Жозеп»: Захарова призвала Борреля «вступиться» за Ассанжа после ареста журналиста WSJ

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Официальный представитель МИД России напомнила недовольному политику о его пробелах в работе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу слов верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в своем Telegram-канале.

Прежде он от лица ЕС выступил с критикой ареста корреспондента The Wall Street Journal и гражданина США Эвана Гершковича в Екатеринбурге. В своей речи он отметил, что журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией.

«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема», — написала Мария Захарова, добавив, что это необходимо для «сохранения баланса».

Журналист был задержан в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения, которые составляют гостайну об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Ранее стало известно, что мужчина работал на США. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж». Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Позднее Лефортовский суд города Москвы арестовал американца. Известно, что обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе «Лефортово».

На фоне этих событий госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев, проживающих в России, покинуть страну.

Более того, президент США Джо Байден был осведомлен о ситуации с арестом Гершковича, которая вызвала у властей США «глубокую обеспокоенность». Тем не менее Захарова заявила о том, что арестованному Гершковичу будет предоставлен консульский доступ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что журналиста поймали с поличным. Он также опроверг информацию о том, что задержание Гершковича стало ответом Москвы на обвинение в шпионаже россиянина Сергея Черкасова, которое ему предъявили власти США на предыдущей недели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича.