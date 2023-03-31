Выписка или лечение в Германии? Последние новости о состоянии Костомарова

В состоянии Костомарова наметились улучшения и есть вероятность протезирования в Германии

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Сейчас рассматривается вопрос о протезировании больного. Возможно, для этого его отправят в Германию.

В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наметились улучшения. Однако до полного выздоровления еще далеко — впереди длительное восстановление и, возможно, протезирование в Германии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«У него улучшения есть, но выписывать его пока не планируют», — отметил он.

Кроме того, по словам инсайдера, сейчас решается вопрос протезирования фигуриста. Есть вероятность, что для этого спортсмен отправится в Германию.

«Да, есть разговор о переводе в клинику Германии для протезирования, но опять же — только когда это будет возможно по состоянию его здоровья», — отметил собеседник.

Он добавил, что немецкие медики консультируют российских коллег по лечению фигуриста с самого начала его госпитализации. Пара профессоров даже прилетали в Москву, чтобы скорректировать лечение больного. Иногда общение проходило в режиме видеосвязи, периодически на связь с докторами выходила и супруга пациента, фигуристка Оксана Домнина.

«На данный момент врачи ищут возможность его откормить, чтобы думать насчет протезов. Решение о переводе в Германию принимают врачи с женой. Но, возможно, выберут центр для протезирования в России», — заключил он.

Фигуриста госпитализировали 10 января с жалобами на слабость и боли в груди. Вскоре он оказался в реанимации с диагностированными сепсисом и пневмонией. Костомарова ввели в кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Ситуация сильно ухудшилась в начале февраля — из-за нарушенного кровообращения у спортсмена развилась гангрена. Чтобы он не умер от некроза тканей, ему ампутировали конечности — одну стопу полностью и частично другую, а также — кисти рук. При этом есть риск, что левую руку придется удалить по локоть.

Также из-за гангрены серьезно пострадали внутренние органы. Почки и печень не справляются с выводом жидкости из организма и большим количеством лекарств. Из-за проблем с сосудами спортсмен перенес два инсульта. Но сейчас начала прослеживаться положительная динамика, врачи начали реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие перспективы на восстановление фигуриста дал один из российских врачей.