Подобрела: на фоне слухов о скорой свадьбе Бородина отдала дочь Омарову

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Знаменитости развелись в 2021 году. По слухам, они не жили вместе задолго до этого. Однако до сих пор телеведущая находит повод упрекнуть бывшего.

Телеведущая Ксения Бородина перестала жаловаться на бывшего мужа Курбана Омарова, якобы не уделявшего их общей дочери Теоне внимания. Более того, на днях бизнесмен опубликовал фото с наследницей, чем удивил подписчиков. И произошло это сразу после возвращения Бородиной из Франции, где, по слухам, она проводила время с новым возлюбленным. Фанаты звезды «Дома-2» предположили, что наладив личную жизнь, она стала добрее по отношению к своему экс и разрешила встретиться с Теоной.

Кроме прочего, поговаривают, что Бородина вовсю готовится к свадьбе со своим избранником. Об этом сообщает 7Дней.ru. Фолловеры обратили внимание, что ведущая не только подобрела, но и немного раздобрела. На фото селебрити они разглядели округлившийся живот и постановили — как и в прошлый и в позапрошлый раз Ксения Кимовна собралась под венец по причине беременности. Разумеется, сама Бородина никак ситуацию не комментирует, домыслы — тем более. Свою личную жизнь она бережет от чужих глаз. От звезды публично достается только провинившимся бывшим.

После развода бизнесмен нечасто публикует фото с дочкой. Instagram* / zimamoscow

Поклонники рассуждают: прежде телеведущая не позволяла Омарову брать на встречи с дочерью его новую даму сердца Валерию (предположительно, девушка и стала причиной развода). Сама Бородина встречается с бывшим приятелем мужа Трофимом Семищенко, когда-то на это указывал в соцсетях Омаров. Похоже, она решила ослабить жесткие требования к Валерии, так как скоро и ей придется знакомить дочерей с отчимом. А уж если пополнения ждет, грядут действительно большие перемены.

Ранее, писал 5-tv.ru, младшая дочь Ксении Бородиной пожаловалась, что бабушка хочет «сдать ее в бедную семью».

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