Электроника в России может сильно подешеветь из-за переполненных складов
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Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Barros; 5-tv.ru
Продавцы гаджетов обещают россиянам грандиозные скидки — иначе товар не разойдется.
Россиянам пообещали грандиозные скидки на электронику. На руку покупателям могут сыграть ценовые войны продавцов.
Как выяснили «Известия», склады с техникой сейчас переполнены. Спрос на гаджеты — смартфоны и планшеты — за год упал примерно на треть. Еще меньше интереса к аксессуарам — наушникам и умным часам.
Причем в первую очередь распродаются уже знакомые бренды. А вот китайские новички подолгу лежат на полках. Так что ритейлерам приходится устраивать акции и распродажи. Некоторые уже предлагают дисконт в 15-20%.