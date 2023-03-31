Новые протесты: Францию лихорадит все сильнее

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Federico Pestellini; 5-tv.ru

Пятую республику сотрясают акции против полицейского насилия.

Новая волна протестов охватила Францию. Выступают теперь не только против пенсионной реформы, но и против полицейского произвола. В ходе предыдущих акций от действий силовиков тяжело пострадали несколько десятков человек. Люди жгут мусор, который накопился из-за забастовки коммунальных служб, а полиция отвечает шашками со слезоточивым газом

Это уже митинг против полицейского произвола: жестоких задержаний, избиений и применения спецсредств по отношению к тем, кто протестовал против пенсионной реформы.

Участники вечерних стихийных демонстраций на улицах Парижа начали поджигать костры, в том числе из мусора, который копился все эти недели, что шли протесты (мусорщики тоже бастовали, сегодня хотели все убрать, но, похоже, не получилось)

На юге Франции демонстранты подожгли мусорные баки после митинга против полицейской агрессии. Кадры из города Монпелье публикуют в соцсетях.

Ранее сообщалось, что после стычек с полицией в Париже в ходе митингов против пенсионной реформы были пострадавшие. Макрон встретится с профсоюзами на следующей неделе после протестов. Но от этого может стать только хуже.

Уже несколько недель во Франции бушуют протесты против пенсионной реформы, во многих городах останавливается транспорт и прекращают работу музеи. El País пишет, что Макрон готовится встретиться с демонстрантами, но положение может только ухудшиться.

Люди хотят отмены пенсионной реформы, а Макрон вряд ли сможет им это предложить. Le Figaro: Визит Карла III во Францию был отменен из-за протестов. Активисты развернули гигантский баннер с надписью «Прости, Чарльз, увидимся позже» на мысе на северном побережье, обращенном к английскому побережью.

Даже президент Франции осудил случаи полицейского произвола в ходе акций протеста, но заявил, что пенсионную реформу не остановить.