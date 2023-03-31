Петербургские налоговики взялись за «серую» аренду квартир

Неуплату налогов от сдачи жилья в Петербурге начали выявлять с помощью Big Data

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Юристы советуют арендодателям регистрироваться как самозанятым и честно платить налоги.

Петербургские налоговики всерьез взялись за нелегальную аренду квартир.

Собственников, которые сдают жилье и не платят налоги, ждут серьезные неприятности.

Инспекторы придумали механизм, который с помощью анализа «больших данных» (Big Data) активно выявляет нарушителей.

Что происходит после, и как всего этого избежать — узнал Василий Михеев.