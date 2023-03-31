Фото, видео: www.globallookpress.com / Axel Heimken; 5-tv.ru

Главари украинских боевиков записали видео на английском языке с несуществующими словами.

Американские инструкторы научили управлять зенитно-ракетными комплексами «Пэтриот» еще 65 украинских солдат.

За все время, по данным Пентагона, соответствующую подготовку в Штатах прошли 7 тысяч боевиков ВСУ, на полигонах других стран — 11 тысяч. При этом украинское командование своеобразно отблагодарило западных покровителей.

Свой ролик с отчетом о получении военной помощи из США сопроводили английским текстом. Сообщив американцам, что они очень помогают оккупировать украинские земли.

Ошибку в переводе заметили поздно, когда кадры уже разлетелись по всему миру.