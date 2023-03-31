Дженнифер Энистон посетовала, что молодежь считает юмор «Друзей» оскорбительным

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Актриса уверена, что миру необходим юмор, но создавать его в современных реалиях крайне сложно.

Актриса Дженнифер Энистон заявила, что современные нравы буквально убивают юмор. Комедия сегодня должна быть крайне осторожной, иначе суда за оскорбление чьих-то чувств не избежать. А чувств много, особенно в США. На смелую шутку моментально реагируют представители всех сексуальных и национальных меньшинств, профессий, творческих увлечений, политических позиций, гендерных теорий и так далее.

Энистон снималась в комедийных фильмах почти 30 лет, пишет Variety, , начиная с запуска сериала « Друзья » на канале NBC в 1994 году и заканчивая предстоящим выпуском ее последнего фильма для Netflix «Загадочное убийство 2». И сегодня, говорит звезда, сложно быть смешной. Красота комедии в высмеивании жизни, полагает актриса, но высмеивание в 2023 году запрещено и может быть наказано законом. Раньше, считает Энистон, люди не были настолько чувствительными.

«Есть целое поколение людей, дети, которые теперь возвращаются к эпизодам „Друзей“ и находят их оскорбительными… Всем нужен смех! Миру нужен юмор! Мы не можем относиться к себе слишком серьезно. Особенно в Соединенных Штатах», — сказала она.

К сериалу «Друзья» сегодня предъявляют претензии не только ценители юмора. Проблему ситкома находят даже в цвете кожи главных героев — все белые. Еще и традиционной ориентации. И с гендерной идентичностью определившиеся, причем самым традиционным образом. В общем, очень несовременные. Исполнительница поли Фиби Буфе Лиза Кудроу как-то в ответ на эти претензии удивлялась — а зачем белым авторам сценария писать о том, каково быть темнокожим, если они рассказывают историю своей жизни после колледжа?

Но время диктует свои условия. Как отмечает издание, в июне прошлого года одна из авторов популярного ситкома Марта Кауфман заявила, что чувствует огромную вину за отсутствие этнического разнообразия в сериале, который начала выпускать в 1994-м. И так женщине было стыдно, что она пожертвовала четыре миллиона долларов на поддержку исследований народов и культур Африки. Шутка так и просится. Но нельзя.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дженнифер Энистон рассказала, почему она перешагнула шестой десяток, так и не став матерью.