Мария Кравченко упала в обморок на съемках телешоу

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Оголодавшей звезде потребовалась медицинская помощь. Такое с ней произошло впервые в жизни…

Актриса Мария Кравченко, широко известная участием в юмористическом шоу Comedy Woman, упала обморок в ходе съемок очередного выпуска шоу «Новые звезды в Африке». Селебрити вышла на состязание, которое так и не началось из-за ее приступа. Коллега женщины по проекту Игорь Ознобихин тоже чувствовал себя плохо во время конкурса. На площадку экстренно вызывали врача.

Кравченко позже призналась, что упала в обморок впервые в жизни. После пробуждения, поделилась артистка, в ее глазах еще «летали мошки», но зато уже не кружилась голова. Звезда была в шоке от происшествия. Но ему, впрочем, легко найти объяснение. В этом сезоне участники шоу добывают еду, проходя испытания, порой приходится и поголодать. А голод — одна из самых распространенных причин подобных приступов.

Блогер Мария Погребняк, в отличие от Кравченко, демонстрирует блестящие навыки выживания. Она отлично умеет договариваться и устраивать себе лучшие условия жизни в экстремальных условиях и устранять конкурентов. Ее считают одной из сильнейших участниц шоу. В результате конфликта с Погребняк проект покинула Эвелина Бледанс. Блогер приложила к этому максимум усилий, хотя отношения с командой у Бледанс и так были далеки от идеальных.

К слову, знаменитые красотки продолжают ссориться в соцсетях и после путешествия в Африку. В сытой Москве у них появились силы еще язвительнее друг друга поносить. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему селебрити никак не могут уняться и о чем спорят в социальных сетях.