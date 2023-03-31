«Грязная работа»: Дональд Трамп ответил на обвинения в свой адрес

Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием и вмешательством в выборы

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Трамп обвинил прокурора Манхэттена в том, что тот «делает грязную работу»

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы».

Кроме того, экс-хозяин Овального кабинета обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что тот «делает грязную работу» в интересах Джо Байдена, вместо того, чтобы бороться с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.

По информации, имеющейся в распоряжении американских журналистов, в самое ближайшее время прокурор Манхэттена затребует от Дональда Трампа прийти в суд, где тому будет предъявлены обвинений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу.