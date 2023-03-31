В США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу

NYT: большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу

Фото: Samuel Corum / ТАСС; 5-tv.ru

Экс-главе Белого дома предложат сдаться властям добровольно.

Большое жюри присяжных в США высказалось за предъявление обвинений бывшему главе Белого дома Дональду Трампу. По информации, имеющейся в распоряжении журналистов New York Times, прокурор Манхэттена в ближайшее время потребует от экс-президента США прийти в суд, где ему предъявят обвинения.

Против бывшего хозяина Овального кабинета расследуется дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Ожидается, что Трампу предложат сдаться властям добровольно.

10 марта стало известно, что экс-президенту США собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него якобы были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп призвал молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.