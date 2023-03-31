Больно вспоминать: попавший под трактор Джереми Реннер рассказал о своем лечении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Renner/Instagram; 5-tv.ru

Звезда «Мстителей» дал первое интервью после страшной аварии.

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер впервые рассказал в интервью о том, как его буквально вытащили с того света. В январе голливудский актер получил едва совместимые с жизнью травмы.

— Вы помните боль?

— Да, абсолютно верно!

— Восемь ребер сломаны в 14 местах, правое колено сломано, перелом лодыжки на левой ноге, правая ключица сломана, правая плечо сломано, сломана глазная впадина, сломана нижняя челюсть, коллапс легкого, одно из ребер проткнуло печень. Это звучит ужасно!

— Да. Я был похож не на человека, а на какой-то научный эксперимент ученых!

Джереми сбила с ног и переехала снегоуборочная машина, когда он расчищал дорогу около своего дома. Реннер потерял много крови и был на волоске от смерти.

Актер также опубликовал видео, на котором заново учится ходить на специальной антигравитационной беговой дорожке.