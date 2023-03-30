Валерия Ланская призналась, почему так долго скрывала свой развод

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Знаменитость считает, что ее бывший супруг отличный человек.

Актриса Валерия Ланская призналась, что они со своим бывшим мужем пришли к тяжелому решению вместе, но решили не рассказывать об этом сразу по одной причине. Об этом она рассказала в интервью 7Дней.ru.

По ее словам, она не любит говорить о личной жизни, но — во избежание слухов — решила поделиться сокровенными тайнами.

«Мы действительно со Стасом развелись, это произошло не вчера и даже не позавчера. Я скрывала наш разрыв до тех пор, пока все не улеглось и не стало чем-то отболевшим, пройденным этапом», — рассказала знаменитость.

Также она добавила, что они пришли к решению о разводе вместе с мужем. Но они решили подождать с рассказами прессе, пока у нее и у него в жизни все не наладится.

«Стас по-прежнему остается любящим и заботливым отцом для нашего сына», — заключила Ланская.

Более того, она призналась, что они с мужем до сих общаются, несмотря на то, что у нее есть новый возлюбленный.

Валерия Ланская семь лет была замужем за режиссером Стасом Ивановым. Публика узнала об их разводе, когда знаменитость появилась на светском мероприятии не с ним, а с Эдгаром Голосным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Валерия Ланская убедила сына принять ее развод.