Агата Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Будущая звезда получила «нормальное» образование по настоянию родителей. Но мечта стать актрисой не отпускала.

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце сжульничала при поступлении во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова. — Прим. ред.). В интервью Hello! Звезда призналась, что пошла на обман из-за страха провалить вступительные экзамены. Муцениеце с детства мечтала стать артисткой, поэтому шанса своего упускать не собиралась.

Приемная комиссия предлагала каждому из абитуриентов прочитать стихи и прозу, а еще спеть и станцевать. Агата знала, что вокал — не ее конек, так что пришлось, как говорится выкручиваться. Как рассказала актриса, после поступления она честно призналась преподавателям, что абсолютно не умеет петь.

«Меня попросили еще и спеть. На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться», — поделилась Муцениеце.

Стоит отметить, во ВГИК селебрити поступила уже после получения диплома «нормального вуза» — родители настояли. Агата окончила Латвийский университет, выбрав специальность «Китайская филология», там был самый маленький конкурс. И только потом, поняв, что мечта детства просто так ее не отпустит, Муцениеце решилась на поступление во ВГИК, из которого, к слову, вышла с красным дипломом.

По словам артистки, не все преподаватели ее любили. Спасало то, что на тот момент она уже снималась в сериале «Закрытая школа» — дети педагогов от него были в восторге. За фото с дочкой учителя Муцениеце как-то получила «отлично». В последний год актриса уже почти не появлялась во ВГИКе, так как была плотно занята съемками. А на дипломном спектакле у нее была роль с одной репликой: «Ваш кофе». И за эту роль ей тоже поставили пятерку.

«С другой стороны, к тому времени я была уже достаточно известной и всегда могла предъявить „Закрытую школу“ как результат моей учебы», — подчеркнула звезда.

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