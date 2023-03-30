Агата Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа

Оксана Тарасова 151

Агата Муцениеце спела песню на грузинском, чтобы обмануть приемную комиссию ВГИКа

Агата Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Будущая звезда получила «нормальное» образование по настоянию родителей. Но мечта стать актрисой не отпускала.

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце сжульничала при поступлении во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова. — Прим. ред.). В интервью Hello! Звезда призналась, что пошла на обман из-за страха провалить вступительные экзамены. Муцениеце с детства мечтала стать артисткой, поэтому шанса своего упускать не собиралась.

Приемная комиссия предлагала каждому из абитуриентов прочитать стихи и прозу, а еще спеть и станцевать. Агата знала, что вокал — не ее конек, так что пришлось, как говорится выкручиваться. Как рассказала актриса, после поступления она честно призналась преподавателям, что абсолютно не умеет петь.

«Меня попросили еще и спеть. На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться», — поделилась Муцениеце.

Стоит отметить, во ВГИК селебрити поступила уже после получения диплома «нормального вуза» — родители настояли. Агата окончила Латвийский университет, выбрав специальность «Китайская филология», там был самый маленький конкурс. И только потом, поняв, что мечта детства просто так ее не отпустит, Муцениеце решилась на поступление во ВГИК, из которого, к слову, вышла с красным дипломом.

По словам артистки, не все преподаватели ее любили. Спасало то, что на тот момент она уже снималась в сериале «Закрытая школа» — дети педагогов от него были в восторге. За фото с дочкой учителя Муцениеце как-то получила «отлично». В последний год актриса уже почти не появлялась во ВГИКе, так как была плотно занята съемками. А на дипломном спектакле у нее была роль с одной репликой: «Ваш кофе». И за эту роль ей тоже поставили пятерку.

«С другой стороны, к тому времени я была уже достаточно известной и всегда могла предъявить „Закрытую школу“ как результат моей учебы», — подчеркнула звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце рассказала, почему хотела попасть на съемки фильма в космос и как ее обошла Юлия Пересильд.

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