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Документ уже вступил в законную силу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Об этом говорится в опубликованном документе.

«В этом сезоне будет призвано 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

До этого стало известно, что призывники не будут направлены для службы в новые регионы России. Также законопроект о повышении призывного возраста не затронет граждан, призываемых весной 2023 года.

В сентябре 2022 года по итогам проведенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов новые субъекты вошли в состав Российской Федерации. В Луганской и Донецкой народных республиках «за» вхождение в состав РФ высказались более 98% проголосовавших. В Запорожской области результаты голосования показали более 93%, а в Херсонской — 87%. Киев и ряд западных государств итоги референдумов признавать отказались, и украинские боевики продолжили обстрелы жилых кварталов территорий Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказало том, будут ли отправлять призывников на службу в новые регионы.