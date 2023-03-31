Отечественное — значит лучшее: в России начали работать новые фармацевтические компании
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Путин открыл три новых фармпроизводства в Петербурге, Калининграде и Саранске
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Производства в Санкт-Петербурге, Саранске и Калининграде открыл Владимир Путин.
Три фармацевтических предприятия — в Санкт-Петербурге, Саранске и Калининграде — открыл сегодня Владимир Путин.
Новые производства будут выпускать антибиотики и анальгетики, препараты для лечения онкологических заболеваний и генно-модифицированные инсулины.
Президент по видеосвязи пообщался с главами регионов и представителями промышленности. Путин заявил о необходимости увеличить объем отечественных препаратов, чтобы обеспечить полную независимость от импорта.
Николай Иванов продолжит тему.