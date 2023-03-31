Путин открыл три новых фармпроизводства в Петербурге, Калининграде и Саранске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Производства в Санкт-Петербурге, Саранске и Калининграде открыл Владимир Путин.

Три фармацевтических предприятия — в Санкт-Петербурге, Саранске и Калининграде — открыл сегодня Владимир Путин.

Новые производства будут выпускать антибиотики и анальгетики, препараты для лечения онкологических заболеваний и генно-модифицированные инсулины.

Президент по видеосвязи пообщался с главами регионов и представителями промышленности. Путин заявил о необходимости увеличить объем отечественных препаратов, чтобы обеспечить полную независимость от импорта.

Николай Иванов продолжит тему.