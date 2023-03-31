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Как наши юмористы с годами становятся моложе? В чем секрет их «вечной молодости»?

За последнее время внешность многих российских юмористок изменилась до неузнаваемости. Кто-то сильно похудел, кто-то стал выглядеть моложе. В чем причина их изменений и к каким процедурам они могли прибегать? Об этом в интервью KP.RU рассказал пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков.

Известная юмористка Регина Дубовицкая стала выглядеть гораздо моложе и свежее. По словам хирурга, тут налицо круговая блефаропластика, подтяжка средней трети лица. Однако все процедуры проводятся не часто, видимо, возраст дает о себе знать — в 74 года довольно опасно слишком часто ложится под нож.

А вот к новому имиджу Елены Степаненко все давно привыкли. Уже на протяжении семи лет артистка сохраняет хорошую форму. Тут, конечно же, не обошлось без подтяжек и блефаропластики.

«Здесь „сборная солянка“ — совместная работа и пластического хирурга, и косметологов», — считает Володченков.

В свои 55 лет юмористка Елена Воробей тоже выглядит достойно. По мнению эксперта, звезда явно изменила форму носа. Плюс ко всему, у артистки идеальная кожа. Скорее всего, говорит врач, Воробей регулярно омолаживается с помощью инъекционной косметологии: ботокс, и другие «коктейли».

А вот артистка Марина Федункив, по мнению хирурга, ходит к очень знаменитому косметологу. Сама знаменитость не раз говорила, что ей кололи только гиалуроновую кислоту и ботокс, так как к своему лицу она не подпускает — от него зависит ее работа.

Главный рекордсмен по пластическим операциям — юморист Александр Морозов, который решился на серьезные изменения. Мужчина похудел на 70 килограмм после гастрошунтирования — уменьшил объем желудка. А, чтобы избавиться от обвисшей кожи, сделал подтяжку лица и абдоминопластику (операцию по восстановлению эстетических объемов живота).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевший до неузнаваемости комик Александр Морозов сделал пластическую операцию в интимной зоне.