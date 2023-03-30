Врач предупредила о вреде частого использования уходовой косметики: что будет?

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Врач-косметолог Анастасия Савина объяснила, почему не стоит ориентироваться на рекомендации подружек по уходу за кожей.

Чрезмерное и неконтролируемое использование уходовой косметики может привести к плачевным последствиям для кожи. В частности, не исключено появление различных дерматитов. Об этом рассказала врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры Анастасия Савина Газете.ру.

По словам врача, главную опасность несут в себе агрессивные средства ухода, поэтому профессиональная косметика обязательно должна назначаться по результатам обследования специалиста. Однако часто женщины и мужчины ориентируются не на экспертное мнение, а на рекомендации подружек и друзей, которым помогло когда-то то или иное средство.

«Это в корне неверно. Даже если пациенту кажется, что у него такая же проблема, как у его знакомого, это может быть не так. Два абсолютно разных заболевания, на первый взгляд, могут иметь схожую клиническую картину», — объяснила Савина.

Врач добавила, что переносимость, тип и чувствительность кожи у всех разная, поэтому то, что подходит одному человеку, другому может нанести вред.

Прежде врач-дерматолог Наталья Акулова перечислила правила лечения акне. По ее словам, важно обратить внимание на правильное питание, режим ухода за кожей и применение лекарственных средств строго по медицинским назначениям. Врач отметила, что, если пациент обращается к косметологу сразу после обнаружения изменений на коже, это сильно сокращает объем работы по устранению этических проблем.

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