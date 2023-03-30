Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего последнего фильма «Кинокритик»

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Режиссер ранее заявлял, что планирует ограничиться десятью работами в кино.

Американский режиссер Квентин Тарантино приоткрыл тайну о сюжете своей новой картины «Кинокритик». Но вопреки названию фигурировать в ней будет совсем другой персонаж.

Как отмечает портал Collider, действие в фильме будет происходить в 1977 году. Но не Полин Каэль, известный кинокритик, как ожидалось, станет главным действующим лицом, подчеркнул Тарантино.

Он отметил, что «Кинокритик» будет его последней режиссерской работой, и съемки уже не за горами.

«Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что, вероятно, сниму проект осенью», — сказал знаменитость на сессии вопрос-ответ в Париже.

Всего на счету режиссера девять киноработ. Самые знаменитые из них — «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Однажды в Голливуде». При этом знаменитость не раз заявлял, что десятый по счету фильм станет завершающим в его карьере. Многие представители киносообщества не сомневались, что героем последнего проекта будет кинокритик Полин Каэль, которой ранее искренне восхищался Тарантино, следив за ее работами целых 15 лет. Особенно сильно на кинодеятеля повлияла рецензия критика на фильм «Банда аутсайдеров», признавался ранее он.

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