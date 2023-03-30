Не ходи без шапки, простудишься: врач рассказал о важности утепляться

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Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, что, если ходить без шапки, то можно получить «холодовую головную боль».

В детстве мамы напутствовали: «Не ходи без шапки, а то простудишься». Однако простуда — далеко не единственное последствие такой прогулки, хоть и самое распространенное. Зачастую следствием становится головная боль. Хотя иногда локальное переохлаждение и низкая температура окружающей среды могут стать причинами отдельного вида головной боли, которая так и называется «холодовая головная боль». Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков изданию aif.ru.

Эта болезнь возникает из-за воздействия низких температур. По некоторым данным исследований, таким видом головной боли страдают около 30% населения, преимущественно — женщины.

Ужасная ошибка — думать, что приступы головной боли могут быть только при 30-градусных морозах. Холодовая мигрень возникает даже при плюсовой температуре воздуха, если она сопровождается сильным и холодным ветром, а в некоторых случаях — при употреблении мороженого или ледяных напитков.

Сергей Хомяков объяснил, что на голове у человека тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются от воздействия холода.

«Это может спровоцировать не только головную боль, но и скачки артериального давления и в некоторых случаях привести, например, к инсульту», — заявляет эксперт.

Хомяков советует, что шапку необходимо надевать до того момента, пока температура не достигнет плюс пяти градусов. Если на улице сильный ветер, то шапку надо носить и при более высокой температуре.

Как лечить холодовую головную боль?

Врач считает, что здесь поможет симптоматическое лечение. Для начала необходимо согреться любыми доступными способами, например, зайти в теплое помещение и легкими движениями помассировать лицо, а также выпить горячий чай и по возможности принять ванную. Если эти способы не помогли, то стоит принять лекарство от головной боли. Если таблетка не смогла решить проблему, то есть смысл обратиться в медицинское учреждение.

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