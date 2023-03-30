Лана Дель Рей выходит замуж: что известно о тайном избраннике

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Для певицы, пережившей несколько расставаний, это будет первый брак.

Американская певица Лана Дель Рей обручилась с музыкантом Эваном Виникером. Об этом сообщили в издании Billboard, отметив, что возлюбленные решили пожениться спустя несколько месяцев отношений.

Примечательно, что знаменитая певица не распространялась о своей личной жизни, не выставляла ее напоказ. Пара держала свой роман в тайне довольно долгое время, хотя периодически папарацци замечали парочку на прогулках или мероприятиях.

Будущий муж певицы Эван Виникер — агент по талантам, управляющий компании, которая продюсирует артистов. Кроме того, 40-летний мужчина сам занимается музыкой: раньше он был участником музыкальной инди-рок группы Steel Train и гастролировал по городам.

Публика заговорила о свадьбе, когда Лана Дель Рей появилась на красной дорожке премии с бриллиантовым кольцом, очень напоминающим обручальное.

Ранее 5-tv.ru писал, что хиты Ланы Дель Рей могут исчезнуть из российских стримингов.