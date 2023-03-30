«Подмена живого человека»: как не стать жертвой искусственного интеллекта?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Julien Becker; ВКонтакте / 4mine; 5-tv.ru

Бездушные машины помогают людям в рутинных делах и во многом упрощают жизнь. Главное — не заиграться.

Чат-бот с искусственным интеллектом довел до самоубийства эколога из Бельгии. Ученый на протяжении шести недель общался с ИИ, обсуждал личные проблемы, а также тему всемирной катастрофы из-за глобального потепления. Дружеская беседа, ставшая зависимостью, день за днем вводила его в пучину отчаянья и экзистенциальный кризис. Однажды мужчина заговорил о смерти со своим виртуальным собеседником — на конце провода поддержали инициативу словами о вечной жизни на небесах.

Кандидат медицинских наук, врач психолог и психотерапевт Евгений Фомин помог 5-tv.ru составить портрет человека, который ищет дружбу в виртуальном мире и объяснил, как современному человеку защитить свое ментальное здоровье от вирусов в сети.

По словам эксперта, вопрос искусственного интеллекта остается спорным, но, ем не менее, продолжает привлекать к себе внимание людей по всему миру. Если сузить выборку до тех, кто общается на досуге с чат-ботами, то можно составить психологический портрет среднестатистического пользователя.

«Чат-бот становится единственным источником средства коммуникации, общения с подменой живого человека. Безусловно, можно предположить, что этот человек одинок <…> Человек с нарушением социализации, с недоверием к людям, к миру вообще, человек, по всей видимости, может быть депрессивным», — предположил врач.

Психолог добавил, что такой человек может быть подвержен тревожным состояниям. Кроме того триггером для него может выступать общественное мнение — человек может быть ведомым, искать подтверждение своим мыслям, считать их ошибочными.

«У человека нет критики к кому, что ему говорят, и он принимает все на веру, нет критического восприятия.», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

Эксперт заверил, что спастись от ИИ можно. Для этого, как минимум, не стоит доверять машинному разуму. Он придуман для работы или развлечений, но никак не для решения серьезных вопросов и философских бесед. Раньше определять ценность жизни людям помогали священнослужители, в современности у них появилось подспорье в виде специалистов с предлогом «психо» — психологи, психотерапевты, психиатры.

Душевные лекари смогут выстроить беседу не хуже виртуального собеседника, при этом выявят проблему человека, настроят обратную связь, помогут избавиться от негативной симптоматики: нарушений социализации, депрессивных эпизодов, тревожных расстройств и иных расстройств психики. Самое главное — спасут от суицидальных попыток, а не бездушно подтолкнут к ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский миллиардер Илон Маск потребовал приостановить разработку нейросетей.