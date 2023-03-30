Новая национальная угроза: как в РФ будут бороться с телефонными мошенниками

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Обычно злоумышленники покупают виртуальные номера или занимаются их подменой. Как с этим хотят бороться российские власти?

Сервисы аренды виртуальных телефонных номеров могут быть объявлены одной из национальных угроз. Как сообщили в российском правительстве, соответствующий документ примут уже в этом году. Дело в том, что число жертв телефонных аферистов, которые используют такие сервисы, растет в геометрической прогрессии. Как не попасться на удочку мошенников, расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Алексей ежемесячно платит 48 тысяч рублей по кредиту, который взял у банка и перевел телефонным мошенникам. По легенде злоумышленников, некто от имени молодого человека собирался обналичить деньги, и чтобы разоблачить банду, Алексей должен был перевести три миллиона рублей на сторонний счет. Звонили якобы следователи МВД. Звучало все очень убедительно.

«Сам он меня, значит, попросил тот телефон, который у меня определился на смартфоне, пройти на сайт МВД, официальный сайт МВД, и в разделе „Для обращений граждан“ сверить, что он звонит с этого номера. Я зашел, сверил — звонил с этого номера», — рассказал пострадавший от мошенников Алексей.

Номер оказался подменным — копией номера МВД. Подобные наборы цифр мошенники оформляют через виртуальные сервисы аренды или подмены.

В интернете десятки сайтов предлагают купить поддельный номер. В ассортименте — коды любой страны и оператора связи. Аренда телефона с российским кодом на четыре часа обойдется в 63 рубля. Оптом от 30 штук выходит дешевле — 42 рубля за номер. Причем никаких паспортных данных для регистрации в системе не требуется.

Шквал звонков мошенников идет с Украины и из других стран. В Чебоксарах оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за то, что не блокировал номера мошенников.

«Один из мобильных операторов допустил пропуск в свою телефонную сеть несколько соединений из иностранного государства с подменой телефонного номера. При этом данные телефонные звонки в нарушение требований закона не блокировались», — прокомментировал старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

По «Закону о связи» сотовые операторы обязаны блокировать звонки и СМС-сообщения из других стран по подменным номерам. Как показывает практика, зачастую поставщики услуг этим требованием пренебрегают. А мошенники нашли лазейку — с помощью подменных номеров регистрируются в мессенджерах и звонят уже через них.

«Какой-то мессенджер или еще что-то, вы можете легко, быстро в интернете купить себе номер и получить на него СМС-подтверждение авторизоваться. Часто очень получается, что такие аренды происходят из-за границы», — отметил специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Роскомнадзор предложил рубить мошенническую схему на корню и блокировать сервисы аренды виртуальных номеров наряду с запрещенными сайтами. Однако аналитики отрасли считают, что полностью проблему это не решит — параллельно бороться надо и с серым рынком сим-карт.

«На вокзалах, рынках Москвы и других городов России можно приобрести сим-карту без предъявления паспорта, хотя это запрещено „Законом о связи“. И естественно, подобные номера могут также использоваться для совершения противоправных действий и спама. На сегодняшний момент в России насчитывается порядка семи миллионов серых сим-карт», — уточнил генеральный директор информационно-аналитического агентства в сфере телекоммуникаций Денис Кусков.

Эксперты по кибербезопасности напоминают: пока самый верный способ уберечься от мошенников — в любой непонятной ситуации просто класть трубку и, уж тем более, не пытаться в телефонном разговоре проводить какие-либо финансовые операции. Ведь любой номер, даже внушающий доверие, может оказаться поделкой.