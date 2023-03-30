Росавиация планирует открыть авиасообщения с несколькими странами: подробности

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Сейчас у российских авиакомпаний есть прямые рейсы в 34 иностранных государства.

Россия планирует открыть авиасообщение с несколькими странами. Как сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, появятся полеты в Мьянму, Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», — заявил Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совфеде.

Кроме того, как отметил глава Росавиации, в перспективе могут стать доступны перелеты в страны африканского континента. Сейчас авиакомпании прорабатывают эту возможность. Россияне смогут летать в Эфиопию, Алжир, Тунис, ЮАР и другие африканские государства. Кроме того, власти Индонезии планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией до конца текущего года.

У России есть прямое авиасообщение с 34 странами. Рейсы в новые регионы, по словам Нерадько, временно закрыты «по известным причинам». Разрушенные в ходе обстрелов аэропорты планируют реконструировать, в том числе авиагавань в Мариуполе, которую обновят первой. Проекты реконструкции уже переданы на согласование в министерство транспорта РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским авиакомпаниям разрешили летать в Венесуэлу через Кубу.