«Русский солдат нигде не пропадет»: как ВС РФ используют в бою самодельный «Град»

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Бойцы мотострелкового полка сделали установку сами на базе знаменитого ГАЗ-66. Как она помогает ВС РФ отражать атаки ВСУ в Херсонской области?

В Херсонской области российские подразделения противостоят попыткам прорвать оборону. Планы противника вычисляют с помощью дронов-разведчиков. После чего по скоплениям техники работает артиллерия. Применяют в том числе установку залпового огня, которую изобрели прямо на передовой. Боевые качества новой системы оценила корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

«Беспилотники нашей разведки обнаружили противника на правом берегу Днепра, они там окапываются, стягивают лодки, чтобы осуществить попытку прорыва. Но их ждет неприятный сюрприз — выстрел», — передает корреспондент.

После этого оперативно уезжаем. За рулем — командир с позывным «Лютый».

На самом деле это уникальная установка, ребята называют ее лютомобиль, сейчас в безопасном месте расспросим, как это устроено. И вот можно спокойно поговорить. Эта установка — самодельный «Град». Более облегченная и проходимая версия.

«Это называется „Катюша“, но мой позывной „Лютый“, я ее придумал, поэтому бойцы называют так», — рассказал заместитель командира батальона по боевой подготовке.

Бойцы мотострелкового полка сделали ее сами на базе знаменитого ГАЗ-66. Установка способна уничтожать даже танки противника.

«Приварены закладные поворотные механизмы и скелет, на который установлены стрелы от установки „Град“. Русский солдат нигде не пропадет!» — отметил заместитель командира мотострелкового взвода с позывным «Бес».

Российская разведка знает, что ВСУ готовят попытку прорыва. Береговая линия под круглосуточной охраной. Артиллерия работает на упреждение. Вот и расчет 120-милиметрового миномета выезжает на огневую точку.

«Есть информация, что они наступление планируют, но получится ли у них, как только видим скопление, сразу выезжаем», — рассказал командир минометного расчета с позывным «Арчи».

Артиллерия, беспилотники бьют по объектам противника, что называется, адресно, лишая противника любой возможности начать наступление.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.