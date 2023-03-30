Дмитрий Колдун: женская пластика напоминает нейросети

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В погоне за молодостью и красотой представительницы прекрасного пола нередко обращаются к хирургам и косметологам. Но что об этом думают их спутники?

Белорусский певец Дмитрий Колдун сравнил женскую пластику с нейросетями. Об этом певец рассказал на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

«Пока это инструмент для достижения чего-то светлого, это очень здорово. Когда это перебор, перегиб или замена чего-то существующего, я к этому отношусь плохо», — признался артист.

К мужской пластике Колдун относится нейтрально. Сам же он пока не прибегал к хирургическому вмешательству.

«Ничего не хочу делать, но, если бы мне предложили что-нибудь, я бы, наверное, не отказался», — смеется певец.

Стремительно развивающаяся мужская бьюти-индустрия тоже не особо смущает артиста. Например, наличие накрашенных ногтей у молодых людей не вызывает у певца ничего, кроме легкой улыбки.

«Может, они у них ломкие. И гораздо лучше видеть накрашенные ногти, чем их отсутствие. Может быть, мужчины их грызут. Знаете, есть лак для детей. Может, они их красят, чтобы не грызть», — иронизирует Колдун.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин запрещает жене Валерии пластику и косметологические процедуры.