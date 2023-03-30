«Внутри закрыто»: сотни верующих встали на защиту Киево-Печерской лавры

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; 5-tv.ru

К дверям лавры пришла комиссия по передаче имущества, но люди продолжали молиться.

Утром 30 марта в Киево-Печерскую лавру приехала комиссия по передаче имущества. Но на пути встали сотни верующих. Храмы не вместили прихожан, люди всю ночь молились на улице. Они не собираются отдавать древнюю обитель киевским раскольникам и чиновникам. Священнослужители тем временем оспаривают расторжение договора аренды и заявили, что не будут выезжать из лавры до решения суда. Настоятель обители митрополит Павел напрямую обратился к Владимиру Зеленскому.

«Скажу вам, пан президент, и всей вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — отметил он.

Министерство культуры Украины не собирается решать вопрос в правовом поле и ждать постановления суда. Комиссия по передаче имущества торопится начать работу.

«Как комиссия зашла на территорию, оглядели здание внешне, а внутри оно закрыто. И никто не знает, где ключ. Значит, будем искать ключ. Сегодня не смогли попасть на территорию, послушаем песни. Может, еще станцуют люди, это ж нормально», — заявил член комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Александр Овчар.

Пока чиновники заявили, что силовой вариант захвата лавры не рассматривается. Но и монахи, и верующие готовы к любому развитию событий.