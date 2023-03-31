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Эксперты советуют не снижать калорийность питания блюд менее 1200 килокалорий в сутки для женщин и менее 1500 килокалорий в сутки для мужчин.

Весна — время худеть. Специалисты говорят, что экспресс-диеты и резкая потеря веса могут быть очень вредны для здоровья. На сколько килограммов можно похудеть в месяц без негативных последствий для организма? Что делать, если вес уходит слишком быстро или, наоборот, стоит на месте? На эти вопросы врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов в интервью аif.ru.

Наилучшим и оптимальным для мужчин и женщин считается постепенное снижение веса на 5-10% от исходных килограммов за 3-6 месяцев с последующим удержанием нормальной и желаемой массы тела. Таким образом, для мужчины весом 110 килограммов возможное снижение веса за 3-6 месяцев составит — 5,5-11 килограммов, а за один месяц — величина будет около 1-3,5 килограммов. Для женщины, которая весит 90 килограммов, — целевое снижение веса за один месяц составит 0,8-3 килограммов.

В данном случае, возраст человека не имеет значения. Исключение только дети, у которых избыток веса — проблема, которая требует индивидуального подхода, в который входит обязательная консультация у специалиста: педиатра или при необходимости — детского эндокринолога и диетолога.

Однако, что делать, если вес снижается быстро. Хорошо это или плохо?

Во-первых, быстрое похудение редко бывает долгосрочным. Во-вторых, когда организм быстро теряет вес — это стресс, поэтому он направит все усилия, чтобы восстановить привычную массу тела. В медицинской практике нередки случаи, когда люди, сидящие на диетах с экстремальным снижением калорийности, после прекращения такого рода питания быстро возвращали свой вес с избытком на пять килограммов или даже более.

Также экспресс-похудение может спровоцировать психоэмоциональные расстройства. Кожа может стать дряхлой, на ней появятся складки, тонус мышц также ослабнет, а организм будет требовать воды, витаминов и прочих полезных микроэлементов. Женщины могут столкнуться с нарушением менструального цикла.

При соблюдении низкокалорийного питания российские и зарубежные медицинские сообщества советуют не снижать калорийность питания блюд менее 1200 килокалорий в сутки для женщин и менее 1500 килокалорий в сутки для мужчин.

Что делать, если вес не двигается?

Если такое происходит, то можно предположить, что у человека есть проблемы с щитовидными железами внутренней секреции: щитовидная железа, надпочечники. Чтобы оценить работу щитовидной железы, нужно взять анализ уровня гормона ТТГ в крови.

Также потере веса может мешать сниженная чувствительность организма к собственному инсулину — инсулинорезистентность. Необходимо исследование инсулина и глюкозы в крови. Далеко не во всех случаях потребуется широкий спектр лабораторных анализов. Наилучшим вариантом будет обращение к квалифицированному врачу-эндокринологу, чтобы определить индивидуальный план обследования.

Различные состояния здоровья организма и заболевания могут накладывать определенные запреты на выбор лучшей схемы питания для похудения. Например, есть особенность питания при высоком уровне холестерина, диабете, гипертонической болезни, а так авитаминозе, анемии, инфекционных заболеваниях и так далее. Многие из этих заболеваний могут никак не проявлять себя, что требует проведения лабораторного обследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глюкоза раскрыла свой вес и рассказала о питании: «Я никогда не сидела на диетах».