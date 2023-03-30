Захарова о задержании журналиста WSJ по делу о шпионаже: «Не первого хватают за руку»

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В МИД страны объяснили, кто и зачем использует свои должности в СМИ для ведения подрывной деятельности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание журналиста газеты The Wall Street Journal по делу о шпионаже в Екатеринбурге. Дипломат подчеркнула, что представители зарубежной прессы не впервые используют свое служебное положение, чтобы вести запрещенную деятельность на благо западных кураторов. Так что это уже никого не удивляет.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — написала Захарова в Telegram-канале.

О задержании подозреваемого утром 30 марта сообщили в ФСБ. Отмечалось, что иностранный журналист наведывался в Екатеринбург неоднократно и брал интервью, а также искал информацию для провокационных публикаций. Действовал в интересах американского правительства.

В самой WSJ отметили, что выражают «глубокую обеспокоенность» в связи с инцидентом. И более — ничего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ ликвидировала участника первых переговоров России и Украины.

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