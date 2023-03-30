Метеоролог рассказал, разрушают ли магнитные бури озоновый слой Земли

Полина Долгова 20

Метеоролог Еланский опроверг мнение, что магнитные бури уничтожают озоновый слой

Метеоролог рассказал, разрушают ли магнитные бури озоновый слой Земли

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Николай Еланский при этом заявил, что магнитные бури влияют на химический состав верхних слоев атмосферы.

Метеоролог, профессор и член-корреспондент ИФА РАН Николай Еланский заявил, что магнитные бури не могут уничтожить озоновый слой Земли. Об этом он рассказал в интервью изданию Газета.ру.

Прежде физики из Санкт-Петербургского государственного университета и других вузов России вместе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что в течение суток геомагнитных бурь может разрушиться до четверти озонового слоя Земли.

Однако эксперт объяснил, что озоновый слой находится во внешней стратосфере, а магнитные бури влияют на химический состав верхних слоев атмосферы — в ионосфере и верхней мезосфере. Это намного выше, чем озоновый слой.

«Конечно, влияние может иметь место, но только при очень сильной магнитной буре, и то это разрушение можно оценить примерно в один-два процента. Оно незначительное», — объяснил профессор.

Еланский подчеркнул, что такое разрушение озонового слоя очень опасно, так как его главная функция — это защита от коротковолнового ультрафиолетового излучения Солнца. Высокие дозы светила губительны для всего живого на Земле. Так как они повреждают кожу, глаза и прочие системы и органы человеческого организма.

«Но чтобы разрушить озоновый слой до такой степени, чтобы это стало для нас чрезвычайно опасным, на него должно быть оказано чрезвычайное воздействие. Пока такого не предвидится», — успокоил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра». Какая опасность может грозить?

Новости партнеров

Новости СМИ2