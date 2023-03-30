Льготные автокредиты станут доступны для медиков и участников спецоперации

Льготное автокредитование в РФ возобновят для учителей, врачей и участников СВО

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Скидка на покупку машины в кредит для льготников составит 20-25%.

Льготные автокредиты в России станут доступны для участников спецоперации, а также работников сфер образования и медицины. О возобновлении льготного автокредитования сообщил Минпромторг РФ.

В официальном заявлении ведомства указано, что льготники получат скидку в размере 20% на покупку автомобиля. Для жителей Дальнего Востока размер скидки составит 25%.

«В 2023 году она (льготная программа. — Прим. ред.) продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — сообщили в министерстве.

С помощью льготной программы можно будет приобрести только российские автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Также для россиян продолжает действовать автокредит на электромобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки.