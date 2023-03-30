Разгерметизация привела к взрыву и пожару на газопроводе в Свердловской области Сегодня, 11:06 34 34

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Что с поставкой газа в поселки в регионе? Есть ли пострадавшие?