Разгерметизация привела к взрыву и пожару на газопроводе в Свердловской области
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Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Что с поставкой газа в поселки в регионе? Есть ли пострадавшие?
Огненное зарево наблюдали жители Свердловской области. На магистральном газопроводе произошел взрыв, следом вспыхнул пожар. Причиной стала разгерметизация при проведении ремонтных работ. Никто во время ЧП не пострадал.
Газоснабжение соседних поселков не прерывалось. На месте аварии идут восстановительные работы.