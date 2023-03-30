Снежные капканы: в некоторые регионы России в марте вернулась зима

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Снег и заморозки наблюдаются даже на юге страны — в Анапе и на Кубани.

Почти три тысячи жителей Псковской области остались без света. После паводков на регион обрушился сильный снегопад. Последствия аварии сейчас пытаются устранить. Привлекли дополнительные силы из других регионов. Но добраться до некоторых мест крайне сложно. С трудом проходит даже спецтехника. Под слоем свежего снега — водные ловушки.

А в Петербурге автомобили попали в снежные капканы. Мартовский снегопад пошел на рекорд. Под тяжестью снега деревья падают прямо на автомобили. Из-за перехода из минуса в плюс и обратно образовалась сильная гололедица. Буксует общественный транспорт — автобус пришлось выталкивать руками.

Зима вернулась и на юг России. В Анапе тоже внезапно выпал снег. В ближайшие дни жителей Кубани предупреждают о заморозках — температура ночью может опуститься ниже минус пяти.