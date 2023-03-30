Ушедших на прогулку мальчиков нашли мертвыми в Петербурге

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Тела детей 8 и 11 лет нашли в Финском заливе близ Васильевского острова.

Двоих мальчиков 8 и 11 лет, отправившихся на прогулку вместе, нашли мертвыми в Санкт-Петербурге. Тела детей спасатели обнаружили в Финском заливе Васильевского острова.

По информации 5-tv.ru, школьники отправились гулять в минувшую среду, 29 марта. Из дома каждый вышел в районе 12:00. Один из них даже предупредил о своих планах по телефону родителей. Но после этого никто из мальчиков больше на связь не выходил.

В тот же день к поиску подключились представители поисково-спасательного отряда LizaAlert. В объявлении, в частности, указывалось, что старший из детей прихватил с собой коньки. Видимо, мальчики были еще не готовы распрощаться с зимними увлечениями, тем более, что погода последние дни ввела местных жителей в заблуждение: вместо проталин и ручьев настоящие зимние сугробы.

Но капризы природы обернулись трагедией для детей, которые, предположительно, провалились под обманчивый лед и погибли. Их тела обнаружили мертвыми утром, 30 марта. Дети лежали в Финском заливе на глубине 1,5 метра, уточнил источник 5-tv.ru. Он добавил, что выбраться оттуда у мальчиков не было никакой возможности из-за песчаного дня.

Сейчас на месте происшествия, по данным канала «78», работают следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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