Путин поручил провести на ВДНХ в Москве международный форум «Россия»

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Мероприятие организовано с целью продемонстрировать важнейшие достижения РФ в отраслях экономики.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести на ВДНХ международный экономический форум «Россия», который будет посвящен достижениям страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мероприятие должно быть организовано с целью «демонстрации важнейших достижений Российской Федерации» в отраслях экономики. Это в том числе промышленность, транспорт, строительство и энергетика.

«Установить, что международная выставка-форум „Россия“ проводится в 2023–2024 годах в Москве на территории ВДНХ», — отметил президент РФ.

Целью форума Владимир Путин обозначил содействие международному сотрудничеству России. Комитет, который организован для подготовки форума, возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о необходимости быстро обеспечить технологическую независимость РФ.